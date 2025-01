Apple travaille sur UALink pour rendre Apple Intelligence plus puissant

Le consortium UALink accueille Apple à son conseil d'administration. Avec cette nouvelle technologie d'interconnexion haute vitesse, ils espèrent tous ensemble améliorer les performances des centres de données et par la même occasion rendre les IA plus rapides et plus puissantes.

UALink : pour une IA plus puissante

Apple travaille sur UALink (Ultra Accelerator Link), une nouvelle technologie de connectivité haute vitesse qui pourrait transformer les performances des systèmes d’intelligence artificielle (IA). Capable d’atteindre une bande passante de 200 Gbps par voie, cette innovation vise à répondre aux besoins croissants de communication dans les centre de données d'IA.



Le consortium derrière cette technologie vient d'annoncer que des entreprises comme Apple, Alibaba ou encore Synopsys ont rejoint le conseil d'administration afin de contribuer de manière significative à son développement. La première version 1.0 est attendue pour le premier trimestre 2025. Sa sortie est donc imminente.

Grâce à cette rapidité, les échanges entre serveurs deviennent plus efficaces, optimisant ainsi les calculs nécessaires aux modèles avancés d’IA. Une puissance nécessaire et même vitale pour Apple Intelligence dans les années à venir. UALink pourrait jouer un rôle essentiel dans les futurs serveurs équipés de puces maison, permettant une intégration harmonieuse entre matériel et logiciel. Les serveurs d'Apple doivent être alimentés par des puces M4 dès 2025.

Avec cette avancée, Apple cherche non seulement à améliorer ses propres infrastructures, mais aussi à contribuer à l’évolution de l’industrie de l’IA, ouvrant de nouvelles possibilités pour des applications plus puissantes et rapides. Bien que le lancement d'Apple Intelligence ait été hésitant, Apple demeure un acteur clé dans la démocratisation mondiale de l'IA.