Un chargeur pour iPhone, Apple Watch et AirPods chez Mophie

Pas de MagSafe sur cet ersatz du AirPower, il faudra donc compter sur une recharge maximale de 7.5W même pour l'iPhone 12. En revanche, son design élégant, sa polyvalence ainsi que son prix de 79.95$ en font un excellent socle de recharge sur le papier. Le petit point négatif, c'est qu'il est disponible seulement sur le site officiel US, mais il y a fort à parier qu'il débarquera sur Amazon France d'ici quelques temps étant donné que Mophie y propose déjà plusieurs de ses produits.

Si vous recherchez un socle de recharge pour vos appareils Apple à un prix raisonnable, celui-ci risque de vous plaire. La marque Mophie nous présente son "Wireless Charging Stand+" capable de recharger jusqu'à 3 appareils différents en même temps. Comme vous pouvez le constater, l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch dispose chacun d'un emplacement précis.

