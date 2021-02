Jolie promotion sur l'Apple Watch 5 à 299€ !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

3

Lancée le 20 septembre 2019, l'Apple Watch 5 est quasiment identique à l'Apple Watch 6 sortie à la rentrée 2020. Si il lui manque le capteur d'oxygène dans le sang, en revanche on trouve désormais la montre Apple a des tarifs imbattables. Pour preuve, la dernière promotion en date qui permet d'avoir la Series 5 à 299€ seulement en version Sport 40mm.

Pourquoi acheter l’Apple Watch 5

Pour vous aider à faire le bon choix, voici déjà quelques articles qui peuvent vous éclairer :

L'Apple Watch 5 est une petite révision de la Series 4 avec qui elle partage une bonne partie comme l’ECG, le processeur S4 ainsi que tous les capteurs et fonctionnalités. Pour se démarquer, elle possède un écran qui reste toujours allumé et de nouveaux boîtiers en finition Titane et Céramique, mais qui sont uniquement disponibles en version "Edition", à partir de 849€.



Les autres modèles commencent à 449€, sauf avec cette promotion qui fait tomber le prix à 299€, soit le même tarif que l'Apple Watch SE qui ne possède pas l'électrocardiogramme ni l'écran always-on.

Une affaire à ne pas manquer, surtout que l'écart avec la Series 6 est minime.

