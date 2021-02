Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5 sortira le 11 juin !

Medhi Naitmazi

Sony propose enfin une exclusivité next-gen sur sa PS5. Il s'agit de Ratchet & Clank: Rift Apart qui arrivera le 11 juin. La date de sortie du jeu était à l'origine prévue pour correspondre à la «fenêtre de lancement» de la PS5. Le titre d'Insomniac Games aura donc un retard de huit mois environ mais devrait se faire pardonner en tirant parti du matériel de la PlayStation 5 pour vous transporter instantanément d'une réalité à une autre.

Ratchet & Clank: Rift Apart : le premier vrai jeu de PS5 ?

Si cette aventure nouvelle génération avec ces superbes graphismes vous ont intrigués, mais que vous êtes un nouveau venu dans Ratchet & Clank, ne vous inquiétez pas. Insomniac nous rassure en expliquant que Rift Apart est un jeu autonome. Vous n'aurez pas besoin d'avoir essayé les entrées précédentes pour comprendre l'histoire, mais, si vous le voulez, vous avez encore quelques mois pour vous rattraper.

Si vous passez par la case précommande (disponible ce jour sur le PS Store), vous obtiendrez l'armure Carbonox de Ratchet & Clank: Going Commando (2003), mais aussi l'arme Pixelizer de Ratchet & Clank de 2016.



La version standard de Ratchet & Clank: Rift Apart coûte 79€ (contre 70$ aux USA), tandis que l'édition numérique de luxe vous coûtera 89€. Ce dernier comprend cinq autres ensembles d'armures, un artbook numérique et une bande-son, un pack d'autocollants pour le mode photo et 20 unités de Raritanium pour vous aider à améliorer vos armes plus rapidement.

Ratchet & Clank: Rift Apart utilise le ray-tracing pour des effets plus vrais que nature et exploite pleinement les capacités de la manette DualSense avec les gâchettes et les retours haptiques.



