Sorties jeux : Psycholonials, Knightin+, Battlepalooza

Aujourd'hui 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Psycholonials, Knightin+, Battlepalooza.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Serania (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.6, 109 Mo, iOS 9.3, Peter Ravnholt) Échappez aux Blackblades et cherchez des réponses sur votre passé mystérieux dans cette nouvelle version originale du jeu de rôle textuel. Vous pouvez jouer gratuitement au premier quart du jeu. Si le jeu est fait pour vous, vous pouvez acheter l'accès à l'histoire complète.



Vous êtes libre d'explorer le monde de l'histoire et de construire votre personnage. Rencontrez d'autres personnages, gérez votre inventaire, partez en mission et menez des batailles mortelles. Suivez les indices et découvrez la vérité sur votre ascendance ... Télécharger le jeu gratuit Serania





Snowballin 3D (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.3, 139 Mo, iOS 9.0, Chris Phillipou) Faites rouler votre boule de neige le long du chemin glacé en collectant d'autres boules de neige en cours de route. Faites votre boule de neige aussi grosse que possible. Plus la boule de neige est grosse à la fin du niveau, plus vous collecterez de gemmes... Télécharger le jeu gratuit Snowballin 3D





Dans Puzzle Dino, vous placez des flèches de navigation pour aider Dino à contourner divers obstacles, à collecter tous les œufs et à atteindre l'objectif.

- Mécanique de niveau délicat

- 42 puzzles uniques et stimulants

- 25 Dinos mignons à débloquer et à collectionner

- 6 mondes magnifiquement conçus Télécharger le jeu gratuit Puzzle Dino





Jetpack Fried Chicken (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 38 Mo, iOS 11.3, Salmon Brothers) UN JEU AMUSANT ! Votre but ? Empêcher qu'un poulet finisse frit...



- Évitez les boîtes de dynamite explosives qui vous jettent dans les airs et augmentent votre température de cuisson

- Méfiez-vous du puissant aigle qui attend que vous tombiez du chemin

- Restez à l'écart des renards affamés qui attendent patiemment leur déjeuner

- Profitez de puissants vents de travers qui peuvent devenir votre évasion ou votre fin Télécharger le jeu gratuit Jetpack Fried Chicken





Battlepalooza (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.1, 1,1 Go, iOS 9.0, nWay Inc.) Vous êtes invité à Battlepalooza ! Un jeu télévisé au format numérique sous la forme d'un Battle Royale dans lequel de véritables villes du monde vous servent d'arène. Combattez en temps réel contre de vrais joueurs du monde entier pour remporter des prix exceptionnels. Récupérez autant de pièces que possible sur le champ de bataille sans vous faire tuer. Soyez le dernier survivant parmi les 24 participants et repartez avec le butin ! Battlepalooza est conçu pour des joueurs de tous les niveaux, mais un esprit de stratège et un peu de chance vous permettront d'atteindre les sommets. Télécharger le jeu gratuit Battlepalooza





Battlecruisers (Jeu, Stratégie, iPad, v4.3.33, 471 Mo, iOS 13.0, Felix Mann) Un RTS (jeu de stratégie en temps réel) visuellement époustouflant où les joueurs construisent le croiseur de guerre ultime pour attaquer et détruire stratégiquement les navires de guerre ennemis. Montez à bord de ce jeu de guerre indépendant pour un design minimaliste, un gameplay explosif et une bande-son addictive.



Et les armes nucléaires! N'oubliez jamais les armes nucléaires.



• Construisez le croiseur de guerre ultime pour attaquer et détruire stratégiquement les navires de guerre ennemis. Commencez par l'essentiel et débloquez de nouvelles technologies surprenantes à mesure que vos compétences évoluent.

• Développez votre propre stratégie unique pour éliminer les ennemis robots. Vous devrez être sournois pour battre les niveaux les plus élevés avec la difficulté la plus difficile. Télécharger le jeu gratuit Battlecruisers

Nouveaux jeux payants iOS :

Psycholonials (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 138 Mo, iOS 13.0, The Silence Mill, Inc.) En communication avec des forces surnaturelles, deux influenceurs lancent une nouvelle marque de médias sociaux audacieuse. Situé le 20 avril 2020, Psycholonials est un roman visuel en plusieurs parties avec une histoire engageante et des personnages fascinants.



Attention, uniquement en anglais ! Télécharger Psycholonials à 10,99 €