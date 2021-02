Star Wars : Zynga annonce un jeu mobile en 2021

Guillaume Gabriel

Les nombreux fans de Star Wars peuvent se réjouir ! Non, il ne s'agit pas d'un nouveau film, d'une nouvelle série ou de nouveaux livres, mais bien d'un futur jeu mobile qui vient d'être annoncé. Et c'est le célèbre Zynga qui est derrière le projet, affirmant que le projet verra le jour durant le cours de l'année 2021.



La nouvelle a été dévoilée lors de l'annonce de son rapport financier, pour notre plus grande surprise.

Star Wars aura le droit à un nouveau jeu mobile

On les connait pour Farmville, Words with Friends ou encore Star Wars : Commander... Le studio Zynga est l'un des plus connus sur l'App Store, avec le développement de nombreux jeux provenant de grandes licences, comme de créations originales. C'est une nouvelle fois dans l'univers de George Lucas que le studio se penche, avec l'annonce d'un jeu iOS et Android pour 2021.



Si on ne sait rien de ce futur titre, on sait que le soft-launch aura lieu dans plusieurs pays dès cet été et que de nouvelles informations arriveront dans les prochaines semaines. Il faut dire que l'univers de Star Wars n'a pas réussit au studio, puisque Star Wars : Commander a fermé ses portes en juin 2020.



Espérons un beau succès !