#GoPC : Intel continue sa campagne absurde contre les Mac M1

Il y a 2 heures

Alban Martin

Alors qu'Intel a été évincé du partenariat avec Apple pour la fourniture de processeurs dans les Mac, le fondeur contre-attaque de manière hasardeuse. Après une première série de benchmarks très orientés, le mauvais perdant lance un nouveau hashtag #GoPC pour tenter de convaincre les utilisateurs qu'un PC sous Intel est mieux qu'un nouveau Mac M1. Pourtant, les tests de toute la presse, nous y compris, ont attesté du contraire.

Intel attaque les puces Apple avec #GoPC

La nouvelle campagne a été lancée sur Twitter, entre autres, avec comme angle d'attaque, le fait que seuls les PC Windows peuvent effectuer certaines tâches. Intel prend le contre-pied des publicités Apple des années 90 sous la houlette de Steve Jobs qui s'attaquait justement au PC dans de nombreuses vidéos.



Dans l'une des nouvelles publicités, Intel déclare que «seul un PC offre le mode tablette, l'écran tactile et les capacités de stylet dans un seul appareil», ce qui est similaire à ce que fait Microsoft dans les publicités Surface. Si ce point est vrai, en revanche le second argument de la campagne l'est beaucoup moins.

Only a PC can power scientists and gamers alike. #GoPC — Intel (@intel) February 10, 2021

Intel affirme que les Mac ne sont pas idéaux pour les ingénieurs et les jeux, car Windows dispose d'un catalogue de logiciels et de jeux plus large que macOS. Il mentionne même que "si vous pouvez lancer Rocket League, vous n'êtes pas sur un Mac", en référence au jeu qui a été arrêté sur macOS en mars 2020. Pourtant, avec l'arrivée des puces M1 sur les Mac, les joueurs ont désormais accès des centaines de milliers de jeux issus de l'App Store. De plus, Rosetta permet d'émuler les applications conçues pour l'architecture x86 d'Intel en attendant le portage par les développeurs.

Mais le plus flagrant dans cette campagne de dénigrement concerne certainement la connectique des nouveaux Mac qui n'ont pas de ports USB-A. Un élément qui a disparu depuis 2015 sur les MacBook et qui nécessite un adaptateur. Oui, mais quel rapport avec les processeurs Apple Silicon ? Et ce n'est en tout cas pas cela qui freine les ventes de Mac.

Les Mac M1 salués par la critique

Ce "comparatif" réalisé par Intel montre à quel point la firme est désespérée depuis le départ de l'un de ses plus gros clients, le nouveau patron de la marque ayant même récemment indiqué vouloir faire aussi bien que la pomme dans un avenir proche. Un aveu qui est arrivé après la sortie des Mac M1 saluées pour leurs performances, tant en calculs qu'en gestion énergétique.



Les prochaines puces Apple seront encore plus puissantes pour les modèles plus coûteux comme les iMac, MacBook Pro 16, et autre Mac Pro. Ces modèles sont attendus pour cette année, voire 2022 au plus tard.



Si vous voulez un Mac M1, le meilleur rapport qualité / prix se trouve du côté du MacBook Air M1 qui est actuellement en promo.