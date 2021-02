Nouveau : la série originale Apple "For All Mankind" a désormais son podcast

Parmi les fidèles de la série For All Mankind, Apple sait qu'il y a de nombreuses personnes passionnées par l'espace et des expéditions d'astronautes. Pour capter l'attention de ce public et renforcer l'intérêt autour de la saison 2 de la série, Apple va lancer un podcast exclusif qui s'appellera "For All Mankind : The Official Podcast". Bien évidemment, celui-ci sera uniquement sur Apple Podcasts (logique).

Un podcast pas comme les autres

Après avoir publié une application de réalité augmentée autour de sa série originale, Apple va maintenant lancer un podcast spécial sur la thématique des conquêtes spatiales et du métier d'astronaute.

Le premier épisode de For All Mankind : The Official Podcast va être disponible en même temps que le lancement de la saison 2 de la série, soit le 19 février prochain.

La firme de Cupertino a sélectionné Krys Marshall pour animer le podcast, il s'agit de la commandante Danielle Poole que vous avez pu apercevoir dans la saison 1.



Dans son court communiqué, Apple explique que ce podcast inédit abordera essentiellement l'histoire autour de la série, la réalisation des épisodes, mais fera aussi intervenir des spécialistes de l'espace.

Vous retrouverez aussi les témoignages d'anciens astronautes qui vont raconter leur quotidien, les entraînements qu'ils ont eus pour aller dans l'espace ou encore les détails croustillants de leurs diverses missions.

Apple a déclaré :

Dans For All Mankind: The Official Podcast, la course à l'espace se poursuit. Les fans de la série et de ses thèmes peuvent entendre l'animateur Krys Marshall (commandante Danielle Poole) discuter de ce qui dépasse vraiment notre atmosphère avec des invités de la série, des experts de l'espace et d'anciens astronautes - ainsi qu'un son jamais entendu auparavant qui montre comment les astronautes atteignent l'impossible.

Ce nouveau podcast s'inscrit dans la volonté d'Apple de venir concurrencer Spotify qui a misé des dizaines de millions de dollars depuis plusieurs années dans la création originale de podcasts.



La saison 2 de For All Mankind arrive officiellement le 19 février sur Apple TV+, vous retrouverez une intensité supplémentaire entre la Russie et les États-Unis qui veulent à tout prix obtenir le résultat le plus conséquent et marquant de l'histoire dans l'exploration de la lune.

