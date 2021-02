Apple publie watchOS 7.4 bêta 2 pour les Apple Watch

Les développeurs peuvent mettre à jour leur Apple Watch vers watchOS 7.4 bêta 2 en ouvrant l'application Réglages sur l'Apple Watch et en recherchant l'option de mise à jour logicielle. Vous pouvez également installer la mise à jour via l'application compagnon Apple Watch sur votre iPhone. La mise à jour d'aujourd'hui est porte le numéro de build 18T5159f. Pour le moment, aucune nouveauté n'a été découverte dans watchOS 7.4 bêta 2, mais nous mettrons à jour l'article dans la soirée.

A chaque fois que votre iPhone détectera un masque, la montre déverrouillera automatiquement le téléphone. En plus de la fonction de déverrouillage de l'Apple Watch, watchOS 7.4 ajoute la prise en charge d'AirPlay 2 à Apple Fitness+. Cela signifie que les entraînements peuvent être diffusés sur un téléviseur ou un boitier compatible AirPlay. Seule limitation, les métriques en direct, telles que la fréquence cardiaque, ne s'affichent pas à l'écran lorsqu'elles sont diffusées via AirPlay.

