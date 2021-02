Disney+ : environ une cinquantaine de films et séries français viennent d'être acquis

Disney+ a décidé de se débarrasser de son image de service de streaming réservé aux enfants. Depuis le premier jour de son lancement, Disney+ propose majoritairement des programmes jeunesse, ce qui rend le catalogue moins attractif pour les personnes plus âgées. Cependant, en 2021 les choses vont changer avec l'arrivée de l'option Star et des films et séries... français !

Disney+ va proposer des programmes made in France

Disney adore les contenus français et le montre encore une fois avec cet investissement très important pour récupérer les droits de diffusion de plusieurs créations françaises. C'est dans un communiqué officiel que Disney+ a annoncé racheter les droits d'environ cinquante films et séries qui ont été réalisés, produits et tournés par une équipe française. Cette bonne nouvelle est le résultat d'une longue période de négociations avec plusieurs acteurs majeurs qui détiennent les droits de nombreuses oeuvres françaises. Disney+ s'est rapproché d'Orange Studio, EuropaCorp, Pathé, SND Films, France Télévision Distribution, Newen Connect, Mediawan ou encore Federation Entertainment.



Disney+ affirme qu'avec la nouvelle catégorie "Star", l'objectif est de proposer des contenus plus matures, mais aussi de proposer une diversité dans les films et séries qui seront mis à disposition. Disney ne souhaite pas que des contenus américains, mais veut aussi des programmes européens, c'est pour cela que le groupe a choisi d'investir dans des contenus français. On imagine que des négociations sont également en cours avec d'autres entreprises de distribution en Europe, puisqu'il n'y a pas qu'en France qu'on retrouve du talent.

Dans la liste des films que vous allez retrouver, il y aura :

The Artist

Jappeloup

Les Enfants de Timpelbach

Et en série...

Moloch

Un homme d'honneur

Je te promets

Fais pas si, fais pas ça

Clem

Papa ou maman

Les Bracelets rouges

Profilage

Lazy Company

Ainsi qu'une multitude d'autres productions françaises. À noter également que Disney+ est en train de tourner en ce moment plusieurs programmes originaux en France, c'est le cas de Oussekine (une mini série de 4 épisodes de 52 minutes), Week-end Family (8 épisodes de 26 minutes), Soprano à la vie, à la mort (6 épisodes de 35 minutes) ou encore Parallèles (6 épisodes de 45 minutes).