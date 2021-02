La France met la pression à l'UE pour les contenus illégaux sur les grandes plateformes

Il semblerait que la France tienne réellement à contrôler les grandes entreprises de e-commerce et les réseaux sociaux en Europe. On sait déjà que le gouvernement met en place des taxes pour ces derniers, mais désormais, notre beau pays veut aller encore plus loin.

Selon un nouveau rapport signé Financial Times, nos dirigeant souhaitent obtenir des changements dans le Digital Services Act (DSA) afin de pouvoir infliger des amendes à ces plateformes

La France veut contrôler le contenu illégal au sein des plateformes

Selon nos confrères du Financial Times, notre gouvernement ferait pression sur Berlin et sur l'Union européenne afin de modifier certains points du Digital Services Act. Le but ? Pouvoir sanctionner les grandes plateformes du web qui hébergent du contenu illégal, tout en exigeant le retrait.



Ainsi, les réseaux sociaux, sites d'e-commerce, etc. seraient désormais sous les contraintes de 27 régulateurs, ce qui pourrait provoquer un sacré capharnaüm. Cédric O, secrétaire d'État, veut ainsi ajouter une notion de "contenu préjudiciable et la désinformation" au sein du DSA :

S'il n'y a pas de cadre juridique, rien n'empêche Twitter ou Facebook de censurer les discours qu'ils n'aiment pas.

La grande question avec cette potentielle nouveauté : qu'est-ce qui va être considéré comme étant contenu illégal ?



