Apple veut réparer les iPhone 12 au lieu de les remplacer

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Lorsqu'un iPhone ou un autre appareil Apple subit des pannes matérielles, les techniciens de la firme effectuent une analyse de l'appareil pour déterminer s'il peut être facilement réparé ou si il doit être entièrement remplacé. Cependant, la société sera bientôt en mesure de réparer des éléments tels que les capteurs d'identification faciale et même la vitre arrière fissurée sur les modèles d'iPhone 12 sans remplacer l'appareil.

Réparer plutôt que remplacer

Dans un mémo interne envoyé aux Genius Bars et aux fournisseurs de services agréés Apple vu par MacRumors, le constructeur californien a informé ses équipes qu’ils auront bientôt accès à une nouvelle méthode qui leur permettra de réparer plus de pièces de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 sans avoir besoin de remplacer les appareils.

Selon la note de service, le nouveau «iPhone Rear System» permettra à Apple de remplacer la carte mère, les capteurs Face ID et même la vitre arrière d'un iPhone. À l'heure actuelle, si vous apportez un iPhone avec l'un de ces problèmes à Apple, la société vous donnera uniquement la possibilité de remplacer l'appareil par un nouveau.



Les seuls composants qui ne peuvent pas (encore) être réparés restent les caméras, qui nécessitent toujours un remplacement.

En gros, si un client arrive avec un iPhone 12 mini dont la vitre arrière est fissurée, les techniciens pourront remplacer toute la partie arrière de l'appareil avec la nouvelle procédure. Pour cette raison, l'écran et la caméra arrière du client doivent être exempts de dommages ou de défaillances fonctionnelles pour que leur appareil puisse bénéficier de cette méthode de réparation.



Cela réduira probablement le temps de réparation dans les Apple Store et les AASP, car les consommateurs doivent parfois patienter plusieurs jours avant de recevoir leur modèle de remplacement, tandis que certaines réparations peuvent être effectuées directement en magasin. L'entreprise affirme que cela fait partie de son engagement à réduire l'empreinte carbone du produit qu'elle vend.



Apple indique que la nouvelle méthode de réparation sera disponible dans tous les pays où l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 sont vendus, dont la France. Et pour le moment, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ne sont pas éligibles aux réparations de ce type.