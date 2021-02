Beat Workers : du rythme pour reconstruire les monuments français

Corentin Ruffin

Dans les prochaines semaines, nous aurons l'opportunité de mettre la main sur un nouveau jeu se plaçant dans la catégorie action rythmique. Prévu pour iOS et Android, Beat Workers a plusieurs particularités qui le démarquent de plusieurs de ses plus grands concurrents.



Ainsi, ici, il n'y pas de visuel vous indiquant les notes et le bon moment pour appuyer : il vous faudra faire confiance à vos oreilles, car elles, et elles veulent, pourront venir à bout de ces puzzles. De plus, vous remarquerez que le but des différents niveaux n'est autre que de reconstruire les monuments de notre beau pays.



Beat Workers vous met dans le rythme sans visuel

Dans Beat Workers, vous incarnez le Grand Architecte en charge de la reconstruction de célèbres monuments du Grand Pays.

Pour mener à bien votre mission, vous devez synchroniser les robots-bâtisseurs en tapant le rythme du bout de vos doigts tout en résistant aux assauts incessants du Saboteur et de ses sbires robotiques.



Comme dit plus haut, contrairement à la plupart des jeux de rythme classiques, vous devrez taper et swiper sur le tempo sans l'aide d'indices visuels et faire confiance à votre sens du rythme. Vous découvrirez ainsi un mode campagne avec 2 modes de difficulté pour un total de 64 niveaux permettant de découvrir les monuments de 11 villes françaises.



