Le chargeur Belkin Boost Charge Pro est disponible en France

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

1

Belkin est connu pour proposer des accessoires compatibles avec la marque à la pomme et le dernier en date, à savoir le BOOST↑CHARGE PRO était attendu après sa sortie aux Etats-Unis. Voilà une bonne chose de faite puisque l'App Store français le propose dès aujourd'hui à la vente.

Le chargeur 3-en-1 Belkin arrive dans l'Hexagone

On vous en avait parlé il y a maintenant plus de quatre mois, Belkin continue sur sa lancée pour créer une gamme d'accessoires MagSafe. L'un des accessoires les plus intéressants n'est autre que le BOOST↑CHARGE PRO qui permet de recharger un iPhone, des AirPods et une Apple Watch en même temps. Celui-ci était disponible aux Etats-Unis depuis pas mal de temps mais pour ce qui est de la France, on patientait désespérément.

Mais bonne nouvelle en ce mercredi 17 février 2021, le BOOST↑CHARGE PRO est disponible à la vente sur l'App Store français. Si vous voulez vous l'approprier, il faudra tout de même débourser la somme de 149.95€. Rappelons que ce chargeur est bien évidemment certifié MagSafe par Apple et qu'il permet de recharger l'iPhone 12 jusqu'à 15W. Là où les concurrents sont limités à 7,5 W.



Pour ce qui est du produit en lui-même, il faut noter que la partie qui soutient l'iPhone et l'Apple Watch est en acier inoxydable (ça donne un côté premium) et l'iPhone peut être positionné à la verticale mais aussi à l'horizontale. Belkin vous laisse le choix entre noir ou blanc en ce qui concerne la couleur du produit et petite surprise, un chargeur secteur vous sera fourni (cela devient de plus en plus rare de nos jours).