Cozy Grove arrive le mois prochain sur Apple Arcade

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Le studio Spry Fox à qui l'on doit la série Triple Town, va bientôt proposer un nouveau titre. Cette fois, point de jeu de construction de villes une simulation de vie axée sur le camping avec Cozy Grove. Spry Fox l'avait d'abord annoncé sur PC et consoles avant de le rendre exclusif aux mobiles Apple.



Regardez le trailer vidéo :

Publicité

Cozy Grove : le nouveau jeu Apple Arcade

Cozy Grove est donc une simulation de vie qui invite le joueur à camper sur une île hantée en constante évolution. Vous jouez un scout qui doit arpenter chaque jour la forêt de l'île afin de découvrir de nouveaux secrets et d'aider les fantômes locaux à retrouver la paix.

Avec un peu de temps et beaucoup d'artisanat, tu aideras Cozy Grove à retrouver sa splendeur d'antan ! Publicité

Il s'agit d'un jeu d'aventure assez original, tant par ses graphismes illustrés à la main, que par son ambiance inoubliable. Vous allez rencontrer de nombreux personnages et esprits avec lesquels il va falloir faire connaissance, et devenir parfois amis pour comprendre leur histoire. Entre les relations, la collection d'animaux, la fabrication d'objets ou encore aller à la pêche, les développeurs assurent qu'une partie peut durer des mois.



Comme pour tous les jeux à venir sur Apple Arcade, vous pouvez cliquer sur le lien en bas pour être averti de sa sortie, et bien qu'Apple ait apparemment supprimé les métadonnées qui nous donnaient une date de sortie prévue, nous avons trouvé que Cozy Grove sortirait le 19 mars prochain.



Un titre à découvrir pour les abonnés au service sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Cozy Grove