iOS 14.5 : les produits Beats sont pris en charge dans l'application Localiser

Il y a 1 heure

Julien Russo

La mise à jour iOS 14.5 (actuellement au stade de la bêta) apporte tellement de nouveautés qu'il est difficile de toutes les lister. L'un des changements repérés par notre confrère WatchGeneration montre un changement au niveau de l'application Localiser. Pour rappel, il s'agit de l'endroit qui vous permet de retrouver vos produits Apple en cas de perte ou de vol, vous pouvez aussi les faire sonner et les signaler comme perdus (ce qui active une procédure spéciale).

Les produits Beats apparaissent dans Localiser

C'était une évidence et pourtant Apple ne l'a jamais fait, mais comme on dit mieux vaut tard que jamais !

Dans la seconde bêta d'iOS 14.5 (disponible depuis hier soir), on retrouve désormais les produits Beats dans l'application Localiser, ils sont visibles dans la liste parmi tous les autres appareils Apple. Le fonctionnement est identique aux AirPods de 2nd génération et AirPods Pro, vous pouvez émettre un son pour savoir précisément où ils se trouvent, mais aussi créer un itinéraire dans Apple Plans.

Captures d'écran by WatchGeneration

D'après les premiers retours, vous pouvez localiser le Solo Pro, mais aussi les autres produits Beats comme les Powerbeats Pro et Beats Flex. La prise en charge concerne la puce sans fil H1 d'Apple, mais aussi la précédente génération la puce W1.

À noter que la prise en charge se fait automatiquement, aucune action ne sera requise quand vous téléchargerez iOS 14.5 une fois que la mise à jour sera disponible pour tout le monde.



Télécharger l'app gratuite Localiser