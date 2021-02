Premier benchmark pour la nouvelle puce M1X

Après avoir découvert les prouesses de la puce M1 il y a quelques mois, nous sommes tous impatients de connaître les caractéristiques encore plus puissantes que va nous proposer Apple lors de la présentation des prochains MacBook Pro & iMac 2021. Voici un tout premier benchmark de la M1X qui semble se rapprocher de la réalité même si rien n'est encore officiel.

Un benchmark plus que réaliste de la future puce maison d'Apple

En fin d'année 2020 Apple nous a présenté un MacBook Air et un MacBook Pro qui étaient les premiers équipés de la puce maison d'Apple appelée M1. Idem pour le Mac Mini.



En toute logique, tout le monde a commencé à imaginer ce que cela pourrait donner dans le futur avec des puces améliorées. Nous voici donc quelques mois plus tard avec le premier benchmark concernant la puce M1X qui, pour rappel, est nommée ainsi par tout le monde malgré le fait qu'on ne sache pas encore officiellement la dénomination choisie par Apple.

Quoi qu'il en soit, ce benchmark dévoile ses caractéristiques même s'il explique dès le départ que " les informations ci-dessous sont basées sur un pré-échantillon. Les détails techniques ou les résultats de référence peuvent être différents dans la version finale de ce processeur."

CPU

Une fréquence de 3.20 GHz

12 cœurs (8 pour la M1)

12 threads

8 noyaux Firestorm & 4 Icestorm

GPU

16 cœurs (le double de la puce M1)

Fréquence GPU : 3.20 GHz

RAM GPU : 16 Go

256 unités d'exécution (là aussi le double de la M1)

Gravure : 5 nm

Mémoire vive

32 Go LPDDR4X-4266

PCIe : version 4.0

Le benchmark de CPU-monkey signale à la toute fin que cette "M1X" devrait être utilisée sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces (2021) ainsi que sur le tout premier iMac (2021) équipé d'une puce maison. Bien évidemment, il est logique de rappeler que rien n'est encore officiel et que même si ce qui est décrit ici semble plus que plausible, plusieurs changements pourront avoir lieu d’ici l'annonce d'Apple. Les rumeurs les plus optimistes évoquent le mois de mars.