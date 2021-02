L'Apple Watch en soutien dans la détection de l'insuffisance cardiaque précoce ?

L'Apple Watch a des capteurs fantastiques pour surveiller votre rythme cardiaque, la montre connectée d'Apple a déjà sauvé la vie à de nombreux utilisateurs dans le monde. Cependant, jusqu'où peut-on pousser le talent de l'Apple Watch dans la détection des irrégularités cardiaques ? Une récente étude cherche à déterminer si la montre peut prévenir d'une insuffisance cardiaque précoce.

L'Apple Watch au coeur d'une étude

Ce n'est pas la première fois (et ça ne sera sans doute pas la dernière) que l'Apple Watch fait l'objet d'étude approfondie concernant son aide à la détection des problèmes de coeur. Le réseau universitaire de santé au Canada (UHN) vient d'annoncer avoir lancé une étude pour savoir comment la montre connectée d'Apple pourrait "produire de meilleurs résultats cliniques pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque".



Aux commandes de cette étude, on retrouve le célèbre cardiologue d'origine canadienne le docteur Heather Ross du Ted Rogers Centre for Heart Research. L'homme cherche depuis longtemps à déterminer si la technologie peut vraiment apporter quelque chose dans la détection de l'insuffisance cardiaque précoce, il s'agit d'un diagnostic qui est réputé pour ne pas être facile à déceler chez un patient.



Newswise qui relaie l'information explique : "Dans cette étude, les données recueillies à l'aide d'une Apple Watch seront comparées aux données recueillies régulièrement à partir des tests physiques rigoureux que les patients subissent normalement, afin de voir si les capteurs et les fonctionnalités de santé de l'Apple Watch, y compris l'application Blood Oxygen et les mesures de mobilité, peuvent fournir une alerte précoce en cas d'aggravation de l'insuffisance cardiaque".

L'étude va durer 3 mois et pourra être prolongée si nécessaire. Le réseau universitaire a obtenu le soutien et la collaboration d'Apple, la firme de Cupertino a une petite part de curiosité dans ces recherches. L'entreprise en déduit surtout que si l'Apple Watch possède une capacité de détection de l'insuffisance cardiaque précoce, cela sera un argument supplémentaire sur le plan marketing.

Le cardiologue a exprimé son optimisme au média, il explique que si les résultats s'avèrent être concluants avec l'Apple Watch, cela va être révolutionnaire pour de nombreux patients : "Nous pensons que les données biométriques dérivées d'Apple Watch peuvent fournir des mesures comparables, précises et exactes de la condition physique, des marqueurs de pronostic et des signaux d'alerte précoce, par rapport aux diagnostics traditionnels".



L'insuffisance cardiaque précoce provoque en France 70 000 décès tous les ans avec plus de 150 000 hospitalisations. Les symptômes les plus courants sont un essoufflement rapide au moindre effort, une fatigue omniprésente, un gonflement des mains et des pieds et une prise de poids conséquente en un temps très court.

D'autres symptômes (nettement moins courant) apparaissent aussi chez de nombreux patients, ils ressentent parfois des douleurs thoraciques et/ou abdominales, des palpitations, des nausées et pertes d'appétit ou encore des douleurs au foie.



