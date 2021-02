Benjamin Lyon, l'une des personnes clés du projet Apple Car démissionne

Julien Russo

C'est le projet le plus important dans l'histoire d'Apple, mais pourtant Benjamin Lyon a donné sa démission pour rejoindre la start-up spatiale Astra qui conçoit des petits satellites. C'est un coup dur pour la firme de Cupertino puisque Lyon était à un poste important dans la conception de l'Apple Car, il dirigeait une équipe spécialisée dans les capteurs de voitures.

Un futur dans les étoiles

Le projet Apple Car est encore secret, mais en arrière-plan de nombreux ingénieurs, développeurs et spécialistes du secteur automobile travaillent sur la future voiture électrique d'Apple. On retrouve plusieurs équipes expertes dans les technologies à bord, la sécurité du véhicule, le système de conduite autonome...

L'une des personnes les plus importantes vient de quitter le navire, il s'agit de Benjamin Lyon, l'homme était à la tête d'une équipe qui s'occupe des capteurs du véhicule. Il a contribué avec ses collaborateurs à avancer de manière spectaculaire sur les différents capteurs qui seront à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Apple Car. C'est en partie grâce à lui que le logiciel de conduite autonome pourra s'appuyer sur des capteurs précis, performants et sûrs. Même si on imagine que le travail est loin d'être fini, Lyon aura laissé son empreinte sur l'Apple Car !

C'est dans une interview consacrée à TechCrunch que l'ancien salarié Apple a déclaré son départ vers la prometteuse start-up Astra. Il a expliqué :

Je pense que la vision d'Astra est cette combinaison magique de sortie fondamentale de la science des fusées de l'espace. Comment faites-vous cela ? Eh bien, vous feriez mieux d'avoir une excellente base d'équipe et une grande base de technologies de base que vous pouvez rassembler afin de créer une série de produits convaincante.

Benjamin Lyon va désormais se concentrer sur la conception de petits satellites, un travail qui sera très différent de ce qu'il a connu chez Apple !

On retiendra également son travail autour de l'iPhone, avant le projet Apple Car, il a contribué à développer les périphériques d'entrée et plusieurs capteurs du smartphone. C'est en 2014 que Lyon est invité par Apple à se concentrer sur la voiture électrique. Il sera dans un premier temps sous les ordres de John Giannandrea puis de Doug Field (un ancien ingénieur qui a travaillé pendant une longue période chez Tesla).



Lyon était décrit comme un employé fidèle et passionné par son métier. Pendant qu'il était en poste chez Apple, l'homme a reçu plusieurs propositions de recrutement, mais il avait toujours refusé de partir ailleurs. Astra aura été la proposition qui aura chamboulé la carrière du talentueux ingénieur, la start-up a su trouver les mots pour convaincre Benjamin Lyon de quitter Apple.

Si ce départ est fort regrettable pour l'Apple Car, il ne devrait pas être handicapant pour la poursuite du développement du véhicule électrique.