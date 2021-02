Deux casques Bluetooth chez Skullcandy : Hesh Evo et Hesh ANC

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Si le casque Apple AirPods Max est bien trop cher pour vous, nous proposons régulièrement des alternatives chez Bose, Sony et autre. Cette fois, c'est la marque américaine Skullcandy qui propose, non pas un, mais deux produits.

Publicité

Il s'agit d'une évolution des accessoires audio les plus vendus du constructeur, la gamme Hesh. Avec les Hesh Evo et Hesh ANC, la gamme s'agrandit avec deux offres complémentaires.

© Hesh Evo

Aperçu des Hesh Evo et Hesh ANC

Le plus intéressant s'appelle donc Hesh ANC, un modèle qui adopte la technologie Active Noise Cancelling (réduction de bruit active). Tout en noir, ce casque vendu à seulement 129€ propose 22 heures d'autonomie avec une charge rapide qui permet d'avoir 3 heures en 10 minutes.



Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer à la suppression active du bruit, le casque Hesh Evo (4è génération) propose un casque isolant de manière passive avec un son tout aussi raffiné et une multitude de fonctionnalités indispensables que l'on retrouve sur les deux produits. Ils sont en effet dotés de la technologie Tile, permettant de retrouver son appareil grâce à son smartphone, ainsi que d'un design pliable à plat et des boutons de contrôles pour les appels et la musique.



Le Hesh Evo coûte 99€ et est disponible en noir ou en bleu et blanc, un très joli choix. Hesh ANC & Hesh Evo sont disponibles dès aujourd'hui sur skullcandy.eu et bientôt sur Amazon.

© Hesh ANC