Les entreprises de publicité s'unissent pour gérer la nouvelle politique d'Apple

Alexandre Godard

Au mois de mars, iOS 14.5 va faire son arrivée chez le grand public et il y a de gros changements au niveau de l'App Store. Désormais l'utilisateur aura le choix d'autoriser ou non le suivi publicitaire pour chaque application qu'il utilise. Les sociétés de publicité vont donc faire le maximum pour s'adapter et pour cela, rien de mieux que de s'unir pour prendre les meilleures décisions.

Les sociétés de publicité s'unissent pour s'adapter aux nouvelles règles d'Apple

La mise à jour vers iOS 14.5 se rapproche de plus en plus, ce qui signifie l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'Apple en ce qui concerne le suivi publicitaire à travers les apps de l'App Store. La plupart des entreprises de publicité sont pour la plupart inquiètes malgré le fait que la pomme avait prévenu tout le monde il y a déjà plusieurs mois.



C'est pourquoi nous apprenons en ce jeudi 18 février 2021 qu'un groupe d'entreprises axées sur la pub s'unissent pour créer la Post-IDFA Alliance. L'objectif principal de ce partenariat sera d'aider les spécialistes du marketing ainsi que les développeurs d'applications à bien gérer toutes ces nouvelles règles.

L'Alliance Post-IDFA va créer un programme dans lequel on retrouvera de l'aide pour les annonceurs et les développeurs en ce qui concerne la diffusion d'annonces efficaces et leur impact. Il devrait également y avoir des vidéos, webinaires, live...

Cela ne s'arrête pas là car le partenariat propose également plusieurs réponses à certaines questions que tout le monde se pose dans la profession comme "Que signifie le changement d'IDFA ?" ou encore "Comment fonctionne SKAdNetwork ?" qui pour rappel est une plate-forme publicitaire axée sur la confidentialité qu'Apple propose aux développeurs.



À l'intérieur de ce partenariat, on retrouvera de sociétés comme Liftoff, Fyber, Chartboost, Singular, InMobi et Vungle, qui sont toutes concernées par les changements à venir d'Apple.