Instagram travaille sur le bug des aperçus dans iMessage

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

1

Avez-vous remarqué que les liens Instagram ne génèrent plus d'aperçu lorsqu'ils sont envoyés via iMessage? Ce problème est apparu il y a quelques mois, et nombreux sont les utilisateurs qui s'en plaignent sur les forums. Au lieu d'avoir une preview, tout ce qui apparaît lorsque vous essayez d'envoyer une publication Instagram à quelqu'un est la "pauvre" URL, et les utilisateurs doivent cliquer pour voir la publication.



Publicité

Instagram cherche un correctif pour les aperçus

Bien évidemment, ce n'a pas toujours été le cas - les aperçus d'Instagram fonctionnaient bien sur iMessage. Du reste, le problème est limité au service d'Apple, les aperçus étant visibles sur Slack par exemple. De plus, les liens d'autres sites Web, comme Twitter ou Google, sont bien prévisualisés lorsqu'ils sont envoyés via iMessage.



Instagram dit qu'il travaille pour résoudre le problème avec les aperçus de liens qui ne s'affichent pas correctement dans iMessage. Voici ce qu'a déclaré un porte-parole :

Ce problème est dû à un bogue, et nous travaillons activement à résoudre les aperçus des liens Instagram dans iMessage afin qu'ils se chargent normalement. Publicité

Comme l'a confirmé l'analyse du fonctionnement de la messagerie, lorsque vous envoyez un lien Instagram via iMessage, ce dernier tente d'ouvrir la page pour rechercher les métadonnées et générer un aperçu, mais Instagram redirige vers la page de connexion de la plateforme. Difficile alors de générer des aperçus de lien pour la page demandée initialement. C'est le même principe qu'utilise Facebook par exemple quand vous partagez un lien en scrutant notamment les fameuses balises Open Graph.



Instagram n'a pas donné de délai pour le correctif, mais c'est il figure dans leurs priorités du moment.

Télécharger l'app gratuite Instagram