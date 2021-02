SaGa Frontier Remastered : le jeu sortira sur l'App Store le 15 avril

Guillaume Gabriel

Durant la nuit, nous avons eu le droit à un nouveau Nintendo Direct durant lequel un jeu Star Wars a été annoncé sur nos mobiles, mais également à l'arrivée future de Splatoon 3, de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD ou encore Mario Golf. Ce n'est pas tout, puisque nous avons également eu du nouveau à propos de la remasterisation du jeu SaGa Frontier.



Si vous ne connaissez pas ce jeu, il faut savoir qu'il est sorti en 1997 sur la première console de Sony : prenant la forme d'un RPG, il emmenait alors le joueur dans une aventure magique remplie de monstres et de fantaisies. La belle nouvelle, c'est que nous avons désormais une date de sortie, prévue pour le mois d'avril.



Voici la bande-annonce de cette remasterisation :

SaGa Frontier Remastered sur iOS, Android, PS4 et Nintendo Switch

En fin d'année dernière, Square Enix a annoncé une remasterisation de l'un de ses grands classiques, disponible alors sur la première PlayStation. On parle alors d'un certain Saga Frontier très réputé, notamment grâce à ses combats au tour par tour et sa bande originale prenante. La nouvelle version inclura également Fuse en tant que personnage jouable supplémentaire, de nouveaux événements et des graphismes améliorés.



SaGa Frontier Remastered sortira le 15 avril pour iOS, Android, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam au prix de 24,99€.