Tesla baisse le prix de ses Model 3 et Y d'entrée de gamme aux États-Unis

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Depuis l'année dernière, Tesla remplit tous ses objectifs en termes de ventes. Avec des véhicules qui rencontrent toujours plus de succès, le fabricant star des voitures électriques souhaite que cette tendance qui lui est avantageuse dure le plus longtemps possible. La stratégie la plus fiable pour que les ventes continuent d'être en hausses, c'est la baisse de tarif !

Publicité

Tesla diminue ses prix aux États-Unis

Acheter une voiture Tesla n'est pas quelque chose de particulièrement accessible, si les différents modèles de l'entreprise ont tous les arguments nécessaires pour plaire aux consommateurs et les faire craquer, le prix est souvent l'objet de contrainte et donc d'abandon chez les clients.

Récemment, la firme d'Elon Musk a pris une décision concernant le pilotage automatique, proposé normalement à 7500€ sous forme d'option, Tesla a créé une nouvelle option intermédiaire baptisée Pilotage automatique améliorée, vous retrouvez : la navigation avec Autopilot, le changement de voie auto, le parking auto et la sortie auto, tout cela au prix avantageux de 3800€. La seule chose absente par rapport au prix le plus cher sera la reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop.



Tesla en est conscient, quand il y a une baisse de prix, les clients ont plus tendance à se lâcher.

Aujourd'hui, la chute des tarifs continue, cette fois c'est la Model 3 et Y d'entrée de gamme qui sont concernés. Comme nous le fait remarquer Reuters, le Model 3 le moins coûteux était auparavant commercialisé à 37 990$, maintenant il est au prix de 36 990$. Il n'y a pas une énorme différence de prix, mais 1000$ de moins ce n'est pas rien et ça peut motiver les clients à investir dans l'option de pilotage automatique ! Le Model Y connait aussi une diminution de tarif, il passe de 41 990$ à 39 990$.

Tesla annonce également un gros changement du côté de ses modèles plus haut de gamme, les variantes Performance affichent désormais un prix plus élevé. La Model 3 au maximum de sa configuration se voit ajouter 1000$ en plus, tout comme le Model Y.

La stratégie de Tesla est toute calculée, puisque l'entreprise perd de l'argent d'un côté, pour en reprendre de l'autre sur ses modèles plus performants. Cette technique va aussi permettre à Tesla de devenir encore plus agressif sur le marché automobile, puisque l'entreprise sait que ce sont toujours ces modèles qui rencontrent le plus de succès auprès des clients.