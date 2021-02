Apple arrête la vente des écrans LG UltraFine en Europe

C'est dans un document transmis à ses équipes qu'Apple a annoncé la fin de la commercialisation des écrans LG UltraFine dans ses Apple Store européens, mais aussi sur sa boutique en ligne. Cette décision ne fait pas suite à des problèmes techniques ou à un conflit avec LG, mais à une difficulté avec une nouvelle réglementation qui va prochainement s'appliquer dans l'ensemble de l'Union européenne.

L'écran de LG est déjà indisponible

Aussitôt dit, aussitôt fait. Apple vient de supprimer toutes les références des écrans UltraFine de la marque LG sur son Apple Store en ligne. La firme de Cupertino a pris la décision de ne plus commercialiser le 23,7 pouces en 4K et le 27 pouces en 5K, tout deux proposé à moins de 1500€.

Ce retrait des écrans LG serait directement lié à une réglementation qui va prochainement s'appliquer dans toute l'Europe, mais aussi au Royaume-Uni.



En effet, à partir du 1er mars 2021, des "étiquettes énergétiques" obligatoires vont apparaitre sur de nombreux produits d'électroménager, parmi ces produits on trouvera les téléviseurs, mais aussi les écrans d'ordinateur. L'Europe souhaite que les consommateurs aient une meilleure connaissance de la consommation énergétique que peut avoir un appareil qu'ils vont utiliser au quotidien (surtout en période de télétravail).

Le détail délicat avec les écrans UltraFine de LG, c'est qu'ils sont très gourmands en énergie, le modèle de 23,7 pouces affiche une consommation de 1W en veille alors que la majorité des écrans aujourd'hui consomment moins de 0,7W en veille.

La suppression des références de l'Apple Store n'a pas été sujet à des explications, mais il est fort probable que la firme de Cupertino ne souhaite pas continuer à vendre des écrans avec une mauvaise mention sur le plan "consommation d'énergie". Surtout que l'entreprise fait beaucoup d'efforts dans la protection de l'environnement en réduisant au maximum son empreinte carbone à travers ses activités et celles de ses sous-traitants et fournisseurs. Apple entretient une image irréprochable quand il s'agit d'environnement !

Les écrans UltraFine de LG restent toujours disponibles sur l'Apple Store US et si vous souhaitez en acheter un en France, vous pouvez toujours vous rapprocher des revendeurs agréés comme la Fnac qui propose la version 27 pouces 5K au tarif de 1590€ ou le modèle 24 pouces au tarif de 716,89€.



À noter que certaines indiscrétions affirment qu'Apple travaille en ce moment sur des écrans moins chers que le Pro Display XDR, cette suppression des références LG pourrait aussi s'expliquer par l'arrivée imminente de nouveaux écrans d'Apple. Si c'est le cas, une annonce pourrait avoir lieu dans l'hypothétique keynote qui pourrait avoir lieu le 16 mars prochain.



