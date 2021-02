Apple publie le guide sécurité 2021 pour iOS et MacOS

Apple a publié la mise à jour 2021 de son guide sur la sécurité, tout en rafraîchissant la page Apple Platform Security.



Le dernier guide explique en détail les nouvelles fonctionnalités de sécurité mises à jour avec iOS 14, macOS 11 Big Sur, Apple Silicon Mac, watchOS 7, etc. Apple a également lancé un tout nouveau site Web sur les certifications de sécurité et le centre de conformité.

Le guide sécurité d’Apple est à jour pour MacOS 11 et iOS 14

Apple a longtemps soutenu que les logiciels sécurisés nécessitaient une base intégrée au matériel. Avec le passage aux puces Apple Silicon personnalisées dans ses trois premiers Mac M1, la société a pu atteindre cet objectif sur l'ensemble de sa gamme d'appareils.

La sécurité des appareils est une mission sans fin et le dernier guide Apple Platform Security détaille tous les efforts et les changements qu'Apple a mis en œuvre au cours de l'année dernière - mis en évidence par les 39 nouvelles pages de cette édition pour un total de 196.

Cette documentation fournit des détails sur la manière dont la technologie et les fonctionnalités de sécurité sont implémentées dans les plates-formes Apple. Il aide également les organisations à combiner la technologie et les fonctionnalités de sécurité de la plate-forme Apple avec leurs propres politiques et procédures pour répondre à leurs besoins de sécurité spécifiques.

Bien qu'il existe un certain nombre de mises à jour de sécurité qui s'appliquent aux appareils existants, Apple Silicon a été remarquable avec les Mac M1 permettant à Apple d'augmenter la sécurité à de nouveaux niveaux en matière de protection des données via un FileVault reconstruit, l'intégrité du système, la protection par mot de passe, et plus.



Un autre changement notable de l'année dernière a été la sécurité avancée BlastDoor pour iMessage (non spécifiquement mentionnée dans le nouveau guide de sécurité). Bien qu'il ait été récemment découvert dans iOS 14, nous avons appris qu'Apple l'avait également intégré à macOS 11 Big Sur. C’est un changement sous le capot que les utilisateurs ne remarqueront pas, mais c’est la plus grande amélioration de sécurité apportée à iMessage depuis que le service dispose d’un chiffrement de bout en bout.



Découvrez tous les nouveaux sujets ajoutés au guide Apple Platform Security cette année :

Implémentation d'iBoot en sécurité mémoire

Processus de démarrage pour un Mac avec silicium Apple

Modes de démarrage pour un Mac avec silicium Apple

Contrôle de la politique de sécurité du disque de démarrage pour un Mac avec Apple Silicon

Création et gestion des clés de signature LocalPolicy

Contenu d'un fichier LocalPolicy pour un Mac avec du silicium Apple

Sécurité du volume du système signé sous macOS

Dispositif de recherche de sécurité Apple

Surveillance des mots de passe

Sécurité IPv6

Sécurité des clés de voiture sous iOS



Et voici tous les sujets de sécurité qui ont été mis à jour :

Enclave sécurisée

Déconnexion du microphone matériel

RecoveryOS et environnements de diagnostic pour un Mac Intel

Protections d'accès direct à la mémoire pour les ordinateurs Mac

Extensions de noyau sous macOS

Protection de l'intégrité du système

Sécurité du système pour watchOS

Gérer FileVault dans macOS

Accès des applications aux mots de passe enregistrés

Recommandations de sécurité des mots de passe

Sécurité Apple Cash dans iOS, iPadOS et watchOS

Secure Business Chat à l'aide de l'application Messages

Confidentialité Wi-Fi

Sécurité du verrouillage d'activation

Sécurité Apple Configurator 2

Vous pouvez trouver le guide complet et mis à jour de la sécurité de la plate-forme Apple sur le site Web d'Apple. En décembre, Apple a également mis à jour son site Web sur la confidentialité en lançant les étiquettes de confidentialité de l'App Store.