Apple TV+ : The Mosquito Coast, Physical, Lisey's Story et Mythic Quest S02

Il y a 18 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Grosse journée pour Apple TV+. Après la sortie de For All Mankind S02, Apple a partagé des détails sur la prochaine série Physical avec Rose Byrne (Damages), sur la série The Mosquito Coast avec Justin Theroux, la série Lisey's Story avec Julianne Moore ainsi que sur la saison 2 de Mythic Quest. Les quatre arrivent dans les prochaines semaines.

Publicité

Physical

Situé dans les années 1980 à San Diego, "Physical" suit Sheila Rubin, une femme au foyer dévouée qui soutient les aspirations politiques de son mari. Mais à huis clos, Sheila a sa propre vision sombre et drôle de la vie qu'elle laisse rarement voir au monde. Elle combat également un ensemble complexe de démons personnels liés à son image de soi ... c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle trouve la libération par la source la plus improbable : le monde de l'aérobic. Jusqu'à devenir un véritable gourou du style de vie féminin.



"Physical" met en vedette Rose Byrne dans le rôle de Sheila Rubin et Rory Scovel dans le rôle de son mari Danny. Le show a été créé par Annie Weisman, qui a travaillé sur des séries comme «About a Boy», «Suburgatory», «I Feel Bad» et «Desperate Housewives». Apple n'a pas fourni de date de sortie spécifique, mais indique que la série sera présentée en première à l'été 2021.

Lisey's Story

Apple a également partagé aujourd'hui un premier aperçu de "Lisey's Story", une série télévisée qui devrait également sortir à l'été 2021. Avec Julianne Moore et Clive Owen, "Lisey's Story" est basé sur le roman à succès de Stephen King, qui a créé la série éponyme.

Publicité

"Lisey's Story" est un thriller personnel qui raconte l'histoire de Lisey Landon deux ans après la mort de son mari, le célèbre romancier Scott Landon. Des événements troublants amènent Lisey à faire face à ses souvenirs de son mariage avec Scott qu'elle a bloqué hors de son esprit.

The Mosquito Coast

Apple a aussi dévoilé la bande-annonce pour "The Mosquito Coast", une série télévisée mettant en vedette Justin Theroux qui arrive sur Apple TV+ le vendredi 30 avril.



Adapté du roman du même nom, "The Mosquito Coast" suit un inventeur radical qui déracine sa famille et déménage au Mexique pour échapper au gouvernement américain.

Du romancier et créateur primé Neil Cross, et basé sur le livre à succès de Paul Theroux qui célèbre son 40e anniversaire cette année, "The Mosquito Coast" est une aventure captivante et un drame de personnages en couches suivant le dangereux voyage d'un idéaliste radical et le brillant inventeur, Allie Fox (joué par Justin Theroux), qui déracine sa famille pour le Mexique quand ils se retrouvent soudainement en fuite du gouvernement américain.



Avec Theroux, la série met en vedette Melissa George, Logan Polish et Gabriel Bateman.

Publicité

Mythic Quest S02

Enfin, voici le premier teaser pour la deuxième saison de la populaire comédie "Mythic Quest", dont la première est prévue pour le vendredi 7 mai.



«Mythic Quest» a été l'une des premières séries à être disponible sur Apple TV+. La série suit une équipe de développeurs de jeux vidéo en train de relever les défis de la gestion d'un jeu de rôle multijoueur en ligne très populaire similaire à World of Warcraft. La série a été créée par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail sur la longue série "It's Always Sunny in Philadelphia".



McElhenney joue Grimm, le directeur créatif du studio, avec David Hornsby dans le rôle du producteur exécutif David Brittlesbee et Charlotte Nicdao dans le rôle de l'ingénieur en chef Poppy Li. L'émission présente également Danny Pudi et F. Murray Abraham.



La saison 2 de "Mythic Quest" se concentrera sur les efforts de l'équipe pour créer une nouvelle extension pour le jeu, en s'appuyant sur l'extension "Raven's Banquet" qui a été présentée dans la première saison.