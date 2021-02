Le Fisc démarre la surveillance des réseaux sociaux !

Alexandre Godard

Les réseaux sociaux vont devenir encore un peu plus surveiller par l'Etat. Après la validation d'un décret il y a quelques jours, un algorithme devrait être mis en place pour dénicher les fraudeurs sur Internet, notamment en parcourant vos comptes Instagram, Facebook, Twitter et autre. Explications.

On va vous surveiller !

On en avait entendu parler il y a quelques années, l'Etat et plus précisément l'administration fiscale (fisc) veut surveiller les réseaux sociaux pour tenter de dénicher ceux qui pourraient potentiellement frauder. En ce vendredi, nous apprenons qu'un décret d'application datant du 13 février vient d'être validé, ce qui donne l'accord au fisc de créer un algorithme qui pourrait cibler et alerter sur certains cas suspicieux sur le web.



L'algorithme en question devrait pouvoir collecter certaines de nos données grâce à certains mots clés comme la date, le lieu, les mots en rapport avec l'argent mais surtout le contenu d'une photo. Bien évidemment l'administration explique que le but de cette manœuvre est de démanteler plus facilement les trafics en tout genre, mais aussi par exemple ceux qui n'auraient pas déclarer leur résidence secondaire ou encore ceux qui vendent des objets en gros sur le net sans le déclarer aux impôts.

La question que vous vous posez sûrement c'est quel avenir pour nos données personnelles ? Là encore on nous explique que seul un compte public pourra être vérifié et analysé. Autrement dit, mettez votre compte en privé avec un accès à vos photos uniquement pour vos amis et vous devriez être tranquille.

Monsieur Thierry Vallat, avocat spécialiste en droit numérique a donné un exemple :

Si vous mettez une photo de vous sur Facebook (en public) à côté d'une Ferrari et que vous déclarez que vous êtes au RSA, il y aura une incohérence et à partir de là la machine va émettre un clignotant, qui va alerter l'administration fiscale, qui va déclencher derrière les contrôles et une surveillance plus importante

Si l'on prend un peu de recul sur le sujet, on s'aperçoit que l'idée n'est pas totalement mauvaise si cela permet de démanteler des réseaux criminels mais d'autres initiatives posent question. Un réseau social comme Instagram par exemple est typiquement le genre d'endroit où la plupart des personnes essayent de montrer une vie magnifique aux autres. Vous pouvez très bien passez vos vacances sur le beau bateau de votre ami ou encore louer une voiture de sport pour votre week-end en amoureux sans pour autant être un fraudeur ou un millionnaire criminel.



Les sites surveillés seront les réseaux sociaux donc, mais aussi les sites de ventes d'occasion comme Leboncoin ou eBay.



