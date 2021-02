Comment avancer l'heure sur son Apple Watch

Voici une petite astuce pour les plus novices et les plus retardataires (au quotidien) d'entre nous. Si vous êtes souvent, voire tout le temps en retard et que vous possédez une Apple Watch, voici une astuce vieille comme le monde qui ne vous a peut-être pas traversée l'esprit mais qui pourrait prochainement vous aider.

Stop aux retards avec l'Apple Watch

Si comme moi vous êtes souvent en retard mais que vous avez toujours l'impression d'avoir de la marge quand vous regardez le temps qu'il vous reste, voici une petite astuce sur Apple Watch qui peut vous aider. Le principe est simple et connu de tous, vous avancez l'heure de votre montre de quelques minutes pour que votre "retard" se transforme en "à l'heure". Ainsi vous n'aurez plus de soucis.

Tutoriel en 5 étapes

Pour ce faire, il faut :

Premièrement appuyer sur la couronne numérique (sur le côté) pour faire apparaître vos applications. Ensuite, trouvez l'app Réglages et cliquez dessus. Une fois à l'intérieur, faites défiler vers le bas pour trouver la catégorie Horloge et appuyez dessus. Sélectionner ensuite Régler l'heure d'affichage du cadran de la montre qui va se trouver logiquement sur +0. Voilà, vous n'avez plus qu'à tourner le bouton pour augmenter au nombre de minutes souhaitées et cliquez sur le bouton Régler.

Vous serez désormais à l'heure à vos rendez-vous. Selon vos habitudes, n'hésitez à avancer l'heure de 5, 10 voire 15 minutes !



Si vous voulez d'autres astuces pour Apple Watch, iPhone, iPad ou Mac, n'hésitez pas à consulter notre section dédiée avec des articles comme celui qui décrit le fonctionnement de l’Apple Watch.