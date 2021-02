Twitter recrute des ingénieurs iOS dans le cadre de son service d'abonnement

Guillaume Gabriel

Depuis quelques semaines, nous savons désormais que le célèbre réseau social Twitter (v8.54, 127 Mo, iOS 12.0) travaille sur l'arrivée d'un service d'abonnement pour pivoter son modèle économique. Dans le cadre de cette future nouveauté, la firme recrute de nombreuses personnes pour aider à la mise en place, notamment des ingénieurs iOS.



Une preuve de plus que le réseau social travaille "secrètement" sur cette nouvelle page qui marquera très certainement l'histoire du site web et de l'application.

Twitter recrute en masse pour son service d'abonnement

C'est depuis cet été que nous savons que Twitter travaille sur l'arrivée d'un service abonnement, lorsqu'ils avaient révélé par inadvertance la nouvelle équipe Gryphon au travers d'une liste d'emplois avant de supprimer rapidement la mention d'un abonnement.



Outre des postes d'ingénieurs iOS avec plus de 2 à 10 ans d'expérience dans le développement d'applications pour les bureaux de Londres, il semblerait que la firme recherche également des ingénieurs dans le développement Backend. Pour le moment, nous ne savons pas quelle forme prendra le service d'abonnement proposé par le réseau social, mais on sait que ce dernier fait des recherches sur le sujet depuis 2017.



À l'époque, le prix de 20$ par mois revenait sur le tapis, avec des analyses plus approfondies, des nouvelles exclusives, une expérience sans publicité, etc...



