Une première image supposée des AirPods 3

Une nouvelle image en fuite offre un premier aperçu des AirPods 2021 d'Apple. La photo, partagée par 52audio, présente à la fois les «AirPods 3» et le boîtier de charge des écouteurs sans fil.

Les AirPods 3 en photo ?

52audio n'est en revanche pas reconnu comme une source très fiable puisque le site avait déjà partagé une photo discutable des AirPods de troisième génération. En novembre dernier, nous avions eu droit à une image aux rayons X des nouveaux AirPods, mais il s'est avéré finalement qu'il s'agissait des AirPods Pro de la génération actuelle.



L'image partagée aujourd'hui est cependant conforme à ce que nous savons jusqu'à présent sur les AirPods 3. Bloomberg et Ming-Chi Kuo avaient déclaré il y a plusieurs mois que les futurs AirPods de base reprendront le style des AirPods Pro avec notamment une tige plus petite et des embouts en silicone, sans la réduction active du bruit.

Selon la fuite de ce dimanche, les nouveaux AirPods 2021 comporteront un système de soulagement de la pression, une technologie similaire à celle des AirPods Pro. Le système est destiné à égaliser la pression dans votre oreille pour éliminer tout inconfort lié à l'utilisation des écouteurs pendant une période prolongée. Sur la base de l'image, le boîtier de charge sera moins rectangulaire que le boîtier fourni avec les ‌AirPods Pro‌, et plus proche du boîtier d'origine ‌, mais avec l'ajout d'un indicateur de charge LED à l'avant.



Les AirPods 3 pourraient également emprunter les commandes des AirPods Pro. Selon les rendus 3D fournis par 52audio, chaque nouvel écouteur comportera des surfaces de contrôle tactiles, au lieu des commandes à simple et double appui sur les ‌AirPods‌ actuels.



Les AirPods 3 offriraient toujours cinq heures d'écoute, alors que certains avançaient un gain sur l'autonomie pour cette génération. En revanche, les futurs écouteurs vraiment sans fil pourraient gagner la fonction Spatial Audio.



Enfin, 52audio affirme que les AirPods 3 seront lancés en mars, alors que Mark Gurman avait indiqué hier qu'Apple ne dévoilerait aucun produit le mois prochain. Il a ainsi contredit Jon Prosser qui évoquait un keynote le 16 mars avec notamment les nouveaux AirPods, les nouveaux iPad et les AirTags.