Q4 2020 : Pour Gartner, Apple aurait dominé Samsung dans la vente de smartphones

Il semblerait que l'entreprise américaine de conseil et de recherche qu'est Gartner soir arrivé à la même conclusion que IDC, jugeant ainsi qu'Apple a totalement dominé la vente de smartphones lors du quatrième trimestre 2020. En effet, selon ces derniers, la Pomme aurait écoulé pas moins de 79,9 millions d’iPhone 12 durant cette période... Une bien belle performance ! En comparaison à la même période, en 2019, la firme aurait connu un beau bond de 10 millions d'appareils, soit une hausse de 14,9%. Samsung, de son côté, accuse le coup et affiche une baisse de -11,8% avec 62 millions d'unités vendues contre 70 millions en 2019. Reste désormais à savoir s'il en sera de même pour le Q1 2021... Source

On sait que l'iPhone 12 a fait grand bien à Apple, notamment en étant la première gamme de smartphones à la Pomme étant compatible avec la nouvelle norme 5G. Avec quatre différents modèles, la firme de Cupertino tente de séduire un maximum de monde, à juste titre, si on en croit le nouveau rapport de Gartner. En effet, pour la première fois, Apple aurait dépassé Samsung dans la vente de téléphones portables avec des ventes à hauteur de 79,9 millions d’iPhone 12.

