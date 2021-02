Anker double Apple avec une batterie MagSafe pour iPhone 12

Il y a 4 heures

Alban Martin

3

Le célèbre fabricant d'accessoires Anker, partenaire d'iPhoneSoft, a officiellement lancé sa batterie externe sans fil compatible MagSafe pour les utilisateurs d'iPhone 12. Le constructeur double ainsi Apple qui est en plein développement de son propre accessoire aimanté, mais qui fait face à des problèmes de surchauffe. L'accessoire Anker a été présenté pour la première fois au CES le mois dernier et est maintenant disponible à la commande.

Anker PowerCore Magnetic 5K : le MagSafe avant l'heure

La nouvelle batterie externe sans fil Anker PowerCore Magnetic 5K dispose d'une batterie de 5000 mAh qui permet de charger l'iPhone 12 mini de 0 à 100% avec un peu de réserve, l'iPhone 12 de 0 à 95%, l'iPhone 12 Pro de 0 à 97%, et l'iPhone 12 Pro Max de 0 à 75%. En revanche, la compatibilité MagSafe n'est pas une certification ce qui limite la puissance de charge à 7,5 Watts et non 15 W comme attendu.



La conception magnétique compatible MagSafe rend cette nouvelle batterie Anker PowerCore unique. Il peut se fixer à l'arrière de l'iPhone 12 et servir de chargeur sans fil portable. Anker rappelle que le PowerCore s'attache magnétiquement à l'arrière de votre téléphone et permet de doubler l'autonomie sans effort. L'accessoire fonctionne parfaitement avec l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max.

De plus, l'Anker PowerCore Magnetic dispose de LED pour indiquer la charge restante de la batterie, ainsi que d'un port USB-C pour charger d'autres accessoires, ainsi que sa propre recharge. Anker le vend 39,99 $ aux USA et sera expédié à partir du 3 mars. Pour le moment, seuls les USA sont concernés mais la France devrait rapidement suivre sur Amazon.



Bloomberg a rapporté la semaine dernière qu'Apple développait donc un accessoire de batterie MagSafe pour la série iPhone 12. Le rapport affirmait que l'accessoire était en développement depuis plus d'un an et devait sortir prochainement. Mais des soucis lors des tests ont repoussé la sortie du produit.