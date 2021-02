Lucid Motors : intronisation en bourse imminente pour le concurrent de Tesla

C'est justement le cas de Lucid Motors , concurrent sérieux de Tesla dont on parle moins mais qui avance à vitesse grand V. Selon les dernières informations, la société américaine basée en Californie va faire son entrée en bourse prochainement. Pour rentrer plus précisément dans les détails, Lucid Motors va fusionner avec une SPAC déjà présente en bourse pour faciliter le processus, ce qui est monnaie courante pour une entreprise qui ne peut pas être cotée seule sur les marchés boursiers. Si tel était le cas, la valorisation de la société pourrait grimper jusqu'à 24 milliards de dollars. Pour rappel, la marque doit proposer au grand public une berline avec 832km d'autonomie avant la fin de l'année en cours ainsi qu'un SUV pour 2023. Il y a une ressemblance avec Tesla vous ne trouvez pas ? Source

Dans le monde des voitures électriques, il y a certaines grandes marques mais surtout, il y a Tesla. La société d'Elon Musk prend une place tellement grande dans le domaine médiatique que les autres sont souvent reléguées au second plan.

