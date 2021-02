Twitter relance la fonctionnalité "Revoir avant de tweeter" sur iOS

Retour en mai 2020, date où le réseau social Twitter (v8.54, 127 Mo, iOS 12.0) a lancé une nouvelle fonctionnalité en test auprès de certains utilisateurs. Ce dernier visait à calmer les insultes et la haine sur la plateforme, malheureusement très présente grâce à la possibilité d'être anonyme.



Pour ce faire, les développeurs ont alors lancé une "sécurité" du nom de "Revoir avant de tweeter" pour éloigner les mots «offensants ou blessants». Pour faire simple, au moment de tweeter du contenu contenant des injures, l'application demandera confirmation de l'envoi.



Une fonctionnalité à nouveau en test depuis aujourd'hui.

Publicité

Say something in the moment you might regret? 😬 We've relaunched this experiment on iOS that asks you to review a reply that's potentially harmful or offensive.



Think you've received a prompt by mistake? Share your feedback with us so we can improve. pic.twitter.com/t68az8vlYN