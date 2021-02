D'après un analyste, Apple aurait fait l'erreur de ne pas racheter Netflix

Il y a 5 heures

Julien Russo

1

Netflix est aujourd'hui le premier service de streaming du marché, l'entreprise a une nette avance par rapport à ses concurrents (Prime Vidéo et Disney+). Si l'entreprise a réussi, c'est essentiellement grâce aux nombreuses créations originales qui ont permis d'acquérir un catalogue qui a rapidement fait la différence. Mais qu'est-ce que serait devenu Netflix si le service avait été racheté par Apple ?

Apple aurait dû racheter Netflix il y a quelques années selon un analyste

Est-ce que Netflix aurait eu le succès qu'on connait tous si Apple avait racheté le service de streaming, il y a quelques années ? Ce n'est pas sûr vu les choix que fait la firme de Cupertino avec Apple TV+.

Quoi qu'il en soit, l'analyste Dan Ives de Wedbush Securities affirme qu'Apple a fait une énorme erreur de stratégie en passant à côté de l'acquisition de Netflix lors des premiers signes de croissance aux États-Unis et dans le reste du monde.



Ives explique que l'intérêt autour du streaming est venu bien trop tard, en tout cas pour la vidéo. Si Apple s'était intéressé à ce marché avant l'explosion des principaux acteurs du secteur, le géant californien serait probablement positionné à un niveau bien plus valorisant à l'heure actuelle.

L'analyste accuse aussi bien Tim Cook que Steve Jobs dans ce manque de réactivité concernant le rachat de Netflix. Il assure qu'aucun des dirigeants d'Apple n'a eu le bon sens de voir que le streaming serait la prochaine évolution majeure dans notre façon de visionner des films, séries et documentaires.

Aujourd'hui, Netflix est le premier service de streaming dans le monde avec 203 millions d'utilisateurs et des petits nouveaux comme Disney+ arrive à connaitre une croissance spectaculaire avec 94,9 millions d'abonnés payants en seulement 1 an et 2 mois. Le streaming a révolutionné de vieilles habitudes comme la location de contenus régulière sur l'iTunes Store ou encore l'achat de DVD en magasin.

Dan Ives a également comparé Apple TV+ à un très grand manoir où il y aurait que très peu de meubles à l'intérieur. L'analyste explique que la stratégie de proposer que des créations originales ne va pas pouvoir durer sur le long terme puisque la concurrence se créer par la qualité des programmes, mais aussi par la quantité. Ives voit Apple racheter un grand studio hollywoodien dans un avenir proche, selon lui c'est la seule façon pour s'imposer sur un marché qui sera bientôt un 50/50 entre Netflix et Disney+.

Nous avons parlé d'une MGM, d'un Lionsgate, d'un A24, sinon ils vont continuer à être en quelque sorte à l'extérieur en train de regarder à l'intérieur. Et c'est pourquoi je pense que c'est quelque chose qu'ils vont être obligés de faire... parce que tout est une question de contenu.

Cette déclaration ressemble presque à celle du co-fondateur de Netflix qui avait déclaré que la stratégie d'Apple TV+ ne pouvait pas réussir sur un marché où on retrouve de plus en plus de services. À la rédaction d'iPhoneSoft, une phrase nous avait interpellés, le co-fondateur expliquait qu'il était préférable de proposer un catalogue convaincant afin que les abonnés restent, plutôt que de les remplacer à travers des offres promotionnelles et une année offerte.

Une logique que n'arrive pas à comprendre Apple !