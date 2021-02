Un Patent troll poursuit Apple pour la technologie Face ID & Touch ID

L'objectif principal de ce genre de société est d'acheter des brevets pour ensuite porter plainte contre de grosses compagnies comme Apple. Même si elle n'est pas décrite comme cela aux yeux de tous, ses finances sont principalement gérées par ce genre de méthodes qui permettent parfois de gagner des millions, bien que l'acquisition de brevets soit généralement faite après la sortie des produits en question. Ici, ce sont donc les iPhone, iPad, Mac et même l'Apple Card qui sont ciblés. Quoi qu'il en soit, CPC Patent Technologies demande bien évidemment un dédommagement et des frais de justice Affaire à suivre. Source

Une société australienne du nom de CPC Patent Technologies vient de déposer une plainte contre Apple pour violation de brevet. L'entité explique qu'elle est la détentrice mondiale "de brevets biométriques pour l'enregistrement d'empreintes digitales, faciales, de reconnaissance vocale et de balayage de l'iris sur un appareil mobile ou une carte à puce". Pour faire simple, selon le dépôt de plainte, tous les objets utilisant Face ID ou Touch ID enfreignent les règles car la technologie utilisée n'appartient pas à Apple. Vu sous cette angle-là, cela peut sembler assez délicat pour la Pomme mais il faut tout de même expliquer plus en détails qui est derrière cette société australienne.

