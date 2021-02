Le PDG de Spotify parle de sa rivalité avec Apple

Selon lui, il aurait été beaucoup plus préoccupé si les consommateurs étaient enfermés dans un seul écosystème. Dans l'interview, le PDG de Spotify a déclaré qu'Apple était «très fort sur les mobiles sur de nombreux marchés», tandis qu'Amazon était «très fort chez eux». Source

Nous avons quelque chose en interne que nous appelons la stratégie Ubiquity, et ce dont vous m'avez vu parler aujourd'hui, c'est du fait que nous avons maintenant 2000 partenariats (…).

Spotify a annoncé lundi un nouvel abonnement permettant de profiter du HiFi, pour le plus grand bonheur des amateurs de musique. Pour l'occasion, Daniel Ek s'est longuement entretenu avec The Verge, pour y évoquer la concurrence avec Apple, présent dans le domaine :

En 2015, Apple s'est lancé sur le marché du streaming musical avec son service Apple Music, faisant ainsi la chasse à Spotify , leader actuel du marché. Une nouvelle grosse concurrence pour le suédois, mais une concurrence saine, qui pousse les deux mastodontes à se différencier et amener des nouveautés constamment. Daniel Ek, CEO de Spotify, s'est entretenu avec The Verge pour évoquer ce que c'est d'être en bras de fer contre la Pomme.

