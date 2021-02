Vous pouvez piloter Waze sur iPhone avec Google Assistant

Il y a 46 min

Alban Martin

1

Bonne nouvelle si vous aimez les commandes vocales, Waze vient d'ajouter l'intégration de Google Assistant au sein de l'app Android, mais également sur la version iOS. La fonctionnalité était testé depuis un an dans certains pays hispaniques, la voilà qui débarque notamment en français pour les pays concernés.



Publicité

Waze adopte Google Assistant sur iPhone

Pour activer la fonctionnalité, rendez-vous dans les réglages de l'app Waze (le menu latéral > roue crantée) puis tapotez sur la rubrique « Voix et sons » et « Google Assistant ». Une fois actif, Google Assistant s'affichera dans la barre de recherche. Mieux, un « OK Google » pourra attirer son attention si vous avez coché l'option.



Une fois Google Assistant à vos pieds, il pourra réaliser plusieurs tâches pour vous comme demander un itinéraire, signaler un accident, rechercher un parking ou encore un restaurant. Les possibilités sont nombreuses et le mode vocal vous permet de garder les yeux sur la route.

Voici quelques phrases d'exemples :

Publicité

Restauration : cherche les pizzerias à proximité.

: cherche les pizzerias à proximité. Horaires d'ouverture : est-ce que la pharmacie est encore ouverte ?

: est-ce que la pharmacie est encore ouverte ? Navigation : donne-moi l'itinéraire jusqu'à la maison.

: donne-moi l'itinéraire jusqu'à la maison. Trafic : y a-t-il de la circulation jusqu'au bureau ?

: y a-t-il de la circulation jusqu'au bureau ? Divertissement : raconte-moi une blague. Dis-moi quelque chose d'intéressant.



Mais ce n'est pas tout, Waze autorise également la création de raccourcis Siri.

Créer des raccourcis Waze

Pour utiliser les raccourcis Siri, il faut enregistrer les adresses de votre domicile et de votre lieu de travail dans les favoris. Ensuite, rendez-vous :

Paramètres Voix et sons Raccourcis Siri Appuyez sur un raccourci, et enregistrez votre voix ou saisissez une phrase.

Astuce : Vous pouvez personnaliser vos raccourcis comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez dire "Téléporte-moi !" au lieu de "Ramène-moi à la maison".

Télécharger l'app gratuite Navigation Waze & Trafic Live