Belkin Soundform Connect : un adaptateur AirPlay 2 pour vos enceintes

Il y a 15 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Belkin, connu et reconnu pour ses accessoires dédiés aux produits Apple, va bientôt commercialiser un adaptateur AirPlay 2 pour les enceintes non connectées. Le produit pourrait tout de même coûter près de 100€.

Publicité

L’adaptateur AirPlay 2 + HomeKit de Belkin arrive bientôt

Belkin travaille sur un nouvel adaptateur «Soundform Connect» qui se connectera sur des haut-parleurs standards afin d’ajouter des capacités AirPlay 2.



L'adaptateur a été trouvé dans les dépôts FCC par Janko Roettgers et il semble qu'il sera alimenté par un câble USB-C et comportera un port mini-jack 3,5 mm pour la sortie audio et l'audio numérique optique.



La fonctionnalité peut être similaire à celle d'AirPort Express, qui n'est plus disponible. AirPort Express activait la fonctionnalité «AirPlay» sur un haut-parleur standard via la prise jack 3,5 mm.

Publicité

Lorsqu'un haut-parleur sera connecté à l'adaptateur Belkin, un iPhone, un iPad, un Mac ou un autre appareil Apple pourra le voir comme un haut-parleur AirPlay 2, donc sans latence.



AirPlay‌ 2 est une fonction de streaming audio multi-pièces qui vous permet de diffuser de la musique sur plusieurs haut-parleurs compatibles AirPlay‌ 2. AirPlay‌ 2 est disponible sur le HomePod, le HomePod mini, l'Apple TV, les haut-parleurs Sonos et d'autres produits de haut-parleurs tiers.

Belkin is making a wireless audio adapter with Airplay 2 called Soundform Connect. https://t.co/nIwdoylxPy — Janko Roettgers (@jank0) February 24, 2021



Le Belkin Soundform Connect ajoutera également la prise en charge de HomeKit, qui permettra aux haut-parleurs d'être assignés à une pièce et d'être contrôlés avec les commandes vocales Siri ou l'application Home.



On ne sait pas quand le Belkin Soundform Connect sortira sur le marché, mais il pourrait coûter environ 100 euros.