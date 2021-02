Warhammer: Odyssey est de sortie sur iOS et Android

Comme prévu, le nouveau Warhammer est arrivé sur mobiles avec le titre de Virtual Realms qui se veut être un MMORPG en monde ouvert. Répondant au doux nom de Warhammer Odyssey, ce jeu a de sérieux atouts pour séduire un large public.

Regardez le trailer vidéo de Warhammer: Odyssey :

Warhammer: Odyssey débarque sur nos mobiles et tablettes

D'après le studio, voilà un MMORPG original basé sur la licence Warhammer.

Morrslieb, la Lune du Chaos, grandit dans les cieux au-dessus de l'Ancien Monde, sous son visage méchant, les condamnés à mort descendent dans les rues de la ville et ces créatures qui feraient s'écrouler les murs de l'homme deviennent de plus en plus audacieuses.

Cependant, tout n'est pas perdu ! Ceux qui résisteraient aux ténèbres et au chaos qui menacent la civilisation se sont réunis une fois de plus, honorant les anciens pactes comme ils l'ont fait dans le passé. Le moment est venu pour les héros, le moment est venu de forger votre Odyssée.

Si le synopsis ne vous emballe pas plus que cela, il s'agit surtout d'un bon prétexte pour partir en voyage dans des lieux emblématiques de l'Ancien Monde dans un grand MMORPG à monde ouvert. Les habitués reconnaitront ainsi le port animé de Marienburg, la forêt souillée de Drakwald et d'autres lieux singuliers.

Un contenu riche

Au départ, vous devez choisir entre 6 classes et 12 spécialisations avec des compétences et des styles de jeu dynamiques. A vous de voir si vous préférez incarner un prêtre guerrier dévoué dédié à la protection de ses alliés ou un mercenaire ravageur à la recherche de la gloire.

Voici les classes :

Witch Hunter (Chasseur de sorcières)

Warrior Priest (Guerrier prêtre)

Slayer (Tueur)

Engineer (Ingénieur)

Shadow Warrior (Guerrier fantôme)

Archmage (Archimage)

Pendant votre périple, outre des joutes sanguinaires, votre héros devra interagir et aider des personnages parfois légendaires du monde Warhammer. Chacune de vos actions aura un impact dans un monde de plus en plus dangereux. Idem pour le côté gestion avec un arsenal à accumuler et à faire évoluer, ainsi que des butins à gagner et que l'on peut revendre pour devenir un as du commerce.



Bien évidemment, que serait un MMORPG en 2021 sans son mode coopération en ligne. Le studio Virtual Realms propose de jouer avec ses amis pour former des régiments afin d'affronter des monstres de niveau supérieur et de remplir des défis quasi-impossible. En cas de succès, les récompenses vous feront oublier la difficulté.

Graphismes au top, maniabilité old-school

Du côté des graphismes, le moteur fait des merveilles sur iPhone, même si l'ensemble parait légèrement rigide et plutôt lent. Mais c'est l'effet voulu par les développeurs qui n'ont pas cherché à imité les dernières productions spectaculaires comme mais plutôt à sortir un titre inspiré des anciennes gloires de la catégorie. Un peu old-school donc, tout comme le gameplay archaïque mais efficace.



Finalement, le plus gênant pour certains sera l'absence de traduction en français. Mais gageons que les futures mises à jour rectifieront le tir.



Bref, Warhammer Odyssey est, malgré ces quelques défauts, prometteur et est désormais disponible gratuitement sur iOS et Android (avec une icône différente).

Télécharger le jeu gratuit Warhammer: Odyssey