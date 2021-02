Adoption : iOS 14 installé sur 80% des iPhone, iPadOS 14 sur 70% des iPad

Aujourd'hui, Apple a mis à jour ses chiffres d'adoption pour iOS 14 et iPadOS 14 pour la seconde fois depuis leur sortie en septembre dernier. Plus de deux mois après la première mesure qui avait vu l'installation d'iOS 14 sur 72% des iPhone et 61% des iPad, la firme nous propose de nouvelles données. Forcément, elles sont en hausse.

iOS 14 est installé sur 80% des iPhone en circulation

D'après les chiffres officiels datés du 24 février, il reste encore 12% de appareils récents qui continuent d'exécuter iOS 13 et 8% exécutent une version antérieure d'iOS comme iOS 12.



Concrètement, cela signifie surtout que 80% de tous les iPhones en circulation ont migré vers ‌iOS 14‌, un chiffre qui atteint même 86% si on ne prend en compte que les appareils compatibles iOS 14.

70% des iPad sont sous iPadOS 14

En ce qui concerne les tablettes Apple, 84% de tous les iPad lancés au cours des quatre dernières années utilisent iPadOS 14. 14% utilisent iPadOS 13 et 2% utilisent une version antérieure d'iOS.



Mais le vrai chiffre est 70%, puisque ce dernier regroupe tous les iPad en circulation et qui tournent actuellement sous iPadOS 14. On compte alors 14% de tablettes sous iPadOS 13 et 16% sous une version antérieure. La plupart étant bloqué à cause de leurs composants vieillissants.

Les chiffres sont donc clairement positifs avec 4 iPhone sur 5 qui sont passés à la dernière version majeure. Du côté des iPad, c'est un peu moins bon, mais rien d'anormal. Rappelons qu'en septembre dernier, Apple a proposé de nombreuses nouveautés sur iOS 14 comme les widgets de l'écran d'accueil, la bibliothèque d'applications, une interface utilisateur compacte avec des appels téléphoniques plus discrets, l'application Traduction, ProRAW et autres.



Êtes-vous toujours sur iOS 13 ?



