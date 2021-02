Apple commence à vendre des Mac M1 reconditionnés

Depuis l'annonce officielle d'Apple et la commercialisation qui a suivi, les Mac adoptant la nouvelle puce M1 font beaucoup parler d'eux et attirent les consommateurs. Il faut dire qu'avec une puissance décuplée et une autonomie grandement améliorée, les ordinateurs à la Pomme sont devenus encore plus intéressants.



Comme toujours, quelques semaines après l'arrivée dans les boutiques, Apple finit par vendre ces mêmes machines sur son Refurb Store, reconditionnées. Ainsi, on peut y trouver de belles configurations à un prix moins important que son tarif d'origine.

Apple lance les ventes de Mac M1 sur son Refurb Store

Depuis quelques heures maintenant, il est possible de retrouver ces fameux Mac M1 sur le Refurb Store de la Pomme. Seulement, et comme c'est le cas d'habitude, ces ventes ne concernent que les États-Unis et le Canada, dans un premier temps.



Ainsi, on peut par exemple acheter un Mac mini reconditionné avec la puce M1, avec 256 Go de stockage SSD et 16 Go de mémoire, au prix de 759 $ contre 899 $ en temps normal. Bien sûr, les configurations varient selon le stock de la Pomme, et il faut être attentif aux mises en ligne.



Les produits reconditionnés d'Apple sont des appareils d'occasion qui sont soigneusement inspectés, testés, nettoyés en interne, avec une garantie limitée d'un an et sous une politique de retour de 14 jours. Il est également possible de souscrire à AppleCare +.