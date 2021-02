L’iMac 21,5 pouces n’est plus disponible dans certaines configurations

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Depuis quelques jours, l'iMac 21,5 pouces avec 512 Go ou 1 To de configuration de stockage SSD n'est plus disponible à la commande sur le site d'Apple. Étrangement, d'autres configurations, telles que l'option SSD de 256 Go ou le Fusion Drive de 1 To, restent disponibles. Un signe avant-coureur d’un renouvellement imminent ?

L’iMac Apple Silicon bientôt dévoilé ?

Bien qu'il y ait des rumeurs sur le lancement d'un ‌iMac 2021 refondu cette année, le manque actuel de disponibilité pour les options de stockage haut de gamme est probablement dû à une pénurie de composants plutôt qu'à un signe d'un lancement imminent.



Les options de stockage SSD de 512 Go et 1 To sont des options de mise à niveau populaires auprès des clients, ce qui constitue un inconvénient majeur pour les acheteurs qui cherchent à acquérir un ‌iMac‌ actuellement.

La date de sortie du nouvel ‌iMac‌ Apple Silicon reste incertaine, mais les rumeurs indiquent toutes cette année avec de nombreux changement dont un design revu, une puce M1X ainsi que des coloris façon iPad Air 4.



Notons qu’il est assez rare que les configurations Mac soient complètement indisponibles à la commande, Apple ne faisant généralement que repousser considérablement les estimations d'expédition en cas de pénurie de composants ou de réduction des stocks avant les mises à jour de ses ordinateurs.