Twitter va vous permettre de bloquer automatiquement les comptes haineux

Quand vous aurez ce mode d'activé, vous ne verrez plus du tout ce genre de tweet dans votre timeline, même si l'une des personnes que vous suivez a liké ou retweeté le tweet en question. Autre avantage, le tweet sera également invisible dans les Hashtags. Le mode sécurité va aussi permettre de bloquer automatiquement les comptes qui ont tendance à enfreindre les règles de Twitter, résultat ils ne pourront plus interagir avec vous sur une durée de 7 jours maximum. Au-delà de ce délai, le compte se débloquera automatiquement sans action de votre part. Si vous souhaitez bloquer un compte de façon permanente, vous devrez le faire manuellement , comme ça a toujours été le cas. Twitter ne prendra jamais la décision de bloquer définitivement un compte de façon automatique ! À noter que vous devrez activer vous même cette fonction dans les réglages de votre compte, dès que celle-ci sera disponible.

Twitter est comme tous les autres réseaux sociaux, on retrouve du bon, mais aussi beaucoup de mauvais . Pour aider les utilisateurs à filtrer les tweets qui ne respectent pas les règles de Twitter, une nouvelle option baptisée "Mode Sécurité" va prochainement débarquer dans les réglages de votre compte. Twitter explique qu'il s'agit d'un système automatique qui va avoir pour mission de détecter tous les tweets qui comportent des discours haineux, des insultes, des injures ou encore des propos grossiers.

Sur Twitter, il y a deux types d'utilisateurs, il y a ceux qui veulent tout voir sans aucun filtre et ceux qui préfèrent éviter les tweets qui contiennent des propos haineux, insultants... Pour cette deuxième catégorie de personne, Twitter veut apporter une expérience utilisateur optimale. Pour cela, le réseau social travaille sur un système de détection automatique des tweets qui peuvent poser problème.

