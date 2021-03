Les 270 Apple Store aux États-Unis ont rouvert leurs portes

Que le temps passe vite... Et pourtant, la pandémie du coronavirus continue de vivre autour de nous, compliquant toujours plus notre quotidien, tout comme celles des commerces, des restaurants et des bars. Seulement, petit à petit, il semblerait que certains pays assouplissent leurs règles, notamment aux États-Unis.



Par exemple, on note que depuis aujourd'hui, les 270 Apple Store du pays rouvrent leurs portes : une première depuis le début des premières restrictions liées à la COVID.

Aux États-Unis, les Apple Store rouvrent leurs portes

De 13 mars 2020, Apple a pris la décision de fermer toutes ses boutiques physiques, excepté en Chine, avant de finalement les rouvrir partiellement, puis de les refermer aussi tôt. Mais, depuis aujourd'hui, la Pomme a fait le choix de rouvrir ses 270 boutiques disponibles aux États-Unis.



Bien sûr, les portes ne seront pas grandes ouvertes, puisque seuls quelques-uns sont considérés comme « entièrement ouverts » avec des tandis que les autres offrent aux clients la possibilité de récupérer des commandes en ligne ou de déposer des appareils pour réparation.



Certains magasins ont mis en œuvre une version différente du style « Apple Express » limitant les interactions aux rendez-vous Genius et au retrait des appareils. Reste à savoir : jusqu'à quand ?