Le chargeur MagSafe d'Aukey est disponible en France à 20€

Sur Amazon France, Aukey propose deux couleurs à deux tarifs différents, il y a une couleur noire à 20,99€ et une blanche à 24€ . À noter également que ce produit peut servir de base de recharge sans fil, il est capable de prendre en charge une boite d' AirPods 2 ou Pro et tout autre appareil qui est Qi Certified . S'il recharge jusqu'à 7,5W les iPhone 12, il est capable de recharger jusqu'à 15W les appareils compatibles Qi.

On vous en avait parlé il y a quelques jours, après une commercialisation qui a commencé par les États-Unis, le chargeur MagSafe d'Aukey est enfin disponible en France et dans le reste de l'Europe. Ce qui nous avait interpellé avec ce nouveau produit, c'est qu'il fait partie des rares chargeurs MagSafe proposés à un prix abordable. La majorité des accessoiristes proposent aujourd'hui des chargeurs à 45-50€, ce qui n'est pas le cas avec Aukey qui vise la qualité à un petit prix.

