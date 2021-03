ESR lance son chargeur MagSafe Halolock Kickstand à 19,99€

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Décidément, c'est le bon moment de s'offrir un chargeur MagSafe. Après Aukey ce matin, ESR vient de lancer son chargeur magnétique pour iPhone 12 (et inférieur). Après avoir été les premiers à lancer un support pour voiture compatible MagSafe, l'accessoiriste lance le HaloLock Kickstand.



Un chargeur MagSafe pour iPhone chez ESR

ESR vient de nous présenter son nouveau chargeur sans-fil HaloLock Kickstand à 19,99 euros, permettant d'avoir l'expérience de charge MagSafe à prix canon. Mieux, l'accessoire se dote d'une béquille réglable brevetée d'ESR, lui donnant une grande versatilité dans son utilisation.

En octobre 2020, l'entreprise lançait le premier support pour voiture compatible MagSafe au monde. Tim Wu, président-directeur général d'ESR a déclaré :

MagSafe suscite l'engouement des gens et nous continuons de croire que des changements minimes au niveau de la conception peuvent être significatifs et rendre les nouvelles technologies comme MagSafe radicalement plus intuitives. En adaptant la béquille brevetée de nos coques de téléphone, nous donnons aux utilisateurs plus de possibilités dans leur usage quotidien.

Avec son nouveau Halolock Kickstand, ESR a ajouté une béquille réglable qui supporte un angle de vue allant de 30 à 60 degrés et se plie facilement si son utilisation n’est pas désirée. Cela permet aux utilisateurs de charger leur appareil pendant qu'ils jouent, envoient des messages ou regardent des vidéos. Ce petit plus en fait le chargeur compatible MagSafe le plus polyvalent sur le marché. Mieux, contrairement au chargeur Apple MagSafe d'origine, le câble USB-C fourni est entièrement amovible.



Seul bémol, la charge est limitée à 7,5 W sur iPhone 12, alors qu'elle monte à 15 W sur les autres téléphones Android.

Spécifications :

Puissance : 7,5 W pour iPhone 12 (15 W max pour les autres smartphones)

Taille : 7 mm x 60 mm

Poids : 45 g

