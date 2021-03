Huntdown confirmé pour cette année sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Alban Martin

L'arrivée de jeux sur mobiles est parfois chaotique. C'est exactement ce qui est arrivé à Huntdown qui a été annoncé il y a cinq ans et qui n'est toujours pas disponible sur iPhone et Android. Entre temps, il est arrivé sur PC et consoles en mai 2020. Voici enfin des nouvelles de la version portable avec un trailer vidéo à la clé.



Huntdown arrive enfin sur mobiles

L'adaptation mobile d'un titre est toujours une affaire délicate. Au départ, il y a eu de nombreux navets qui ont contribué à la défiance des "vrais" joueurs. Depuis lors, si vous sortez un jeu sur App Store après la version consoles, il s'agit d'un vulgaire portage, et si vous le sortez en même temps, les gens pensent que les développeurs ont nivelé la qualité vers le bas.



Heureusement, il y a eu de nombreux exemples qui ont démontré les capacités des iPhone, iPad et autre Android avec des jeux pleinement jouables et de grande qualité. C'est ce que veulent proposer Easy Trigger et l'éditeur Coffee Stain avec leur jeu Huntdown. Après cinq ans d'attente, la sortie du jeu a été officiellement annoncée sur iOS et Android.



Comme vous pouvez le voir, Huntdown a l'air assez génial, et la sortie de la version console et PC a permis de le confirmer. Projet multiplateforme au départ, Huntdown semblait avoir changé de fusil d'épaule. Mais il n'en est rien.



On retrouvera sur nos écrans tactile un platform-shooter en pixel art qui met en avant trois mercenaires au style différent qui ont pour mission de défaire les forces du mal. Que vous choisissiez Anna Conda, John Sawyer ou Mow Man, vous profiterez de superbes décors, d'une bande-son exceptionnelle ainsi que d'une variété d'armes et de boss.



Si la date précise n'est pas encore connue (il sortira cette année), nous savons qu'il comportera des commandes entièrement personnalisables ainsi qu'un support des manettes, et qu'il sera gratuit à télécharger et à essayer avec un achat intégré pour accéder au jeu complet.