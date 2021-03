Warren Buffett possède 120 milliards de dollars d'actions Apple (AAPL)

Ce matin avait lieu la divulgation de la lettre annuelle boursière de Warren Buffett. L'occasion de comprendre qu'Apple gagne des milliards mais fait également gagner des milliards à ceux qui investissent une somme conséquente sur l'action de la société en bourse.

Apple rapporte des milliards à Warren Buffett

Warren Buffett que l'on peut considérer comme l'un des plus grands investisseurs du dernier siècle écoulé n'est autre que le PDG et actionnaire à 17% d'une société d'investissement très connue dans le monde nommée Berkshire Hathaway. Au vu de son statut, il est normal qu'à chaque fois qu'il prend la parole, tout le monde financier est à l'écoute et décrypte le moindre mot prononcé.



Sa lettre annuelle aux investisseurs, dévoilée ce matin, était donc très attendue et cela nous a permis d'en apprendre un peu plus sur sa façon de gérer l'action Apple (AAPL). Il a déclaré qu'actuellement, Berkshire Hathaway détient 5.2% d'Apple soit plus de 120 milliards de dollars d'actions AAPL, rien que ça.

L'investissement de Berkshire dans Apple illustre parfaitement le pouvoir des rachats. Nous avons commencé à acheter des actions Apple à la fin de 2016 et, début juillet 2018, nous détenions un peu plus d'un milliard d'actions Apple (ajustées en fonction du fractionnement). Lorsque nous avons terminé nos achats à la mi-2018, le compte général de Berkshire détenait 5,2% d'Apple.

Mr. Buffett a par la suite expliqué qu'en 2020, la société avait vendu une "petite partie" de sa position ce qui a rapporté plus de 11 milliards de dollars.

Depuis lors, nous avons tous deux bénéficié de dividendes réguliers, s'élevant en moyenne à environ 775 millions de dollars par an, et avons également en 2020 empoché 11 milliards de dollars supplémentaires en vendant une petite partie de notre position.

Lui qui de base est assez réticente envers les actions technologiques qu'il a du mal à cerner, voilà que l'action AAPL se retrouve désormais dans le TOP 3 des actions qui rapporte le plus d'argent à son entreprise. Pour rappel, Berkshire Hathaway possède une capitalisation de plus de 525 milliards de dollars. Merci Apple.



